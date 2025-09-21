Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

Club Brugge rekende zondag zonder al te veel moeite af met STVV, maar de drie punten waren niet het opvallendste verhaal van de avond. Dat was zonder twijfel de wederopstanding van Bjorn Meijer.

De Nederlander, die door blessureleed bijna een volledig seizoen verloren zag gaan, liet zich na afloop openhartig uit over een loodzware periode. Voor de tweede opeenvolgende keer maakte de linksachter de volle negentig minuten.

“Voetbal is pas leuk als je speelt", glimlachte hij in de catacomben van Jan Breydel. “Ik voel me fysiek sterk, al zijn er af en toe nog krampjes. Na alles wat ik heb meegemaakt, is het gewoon heerlijk om weer te kunnen genieten.”



Die woorden komen niet uit het niets. Sinds zijn knieoperatie in mei 2024 belandde Meijer in een nachtmerrie van blessures en twijfel. Hij verzamelde amper 489 speelminuten vorig seizoen en zag een transfer naar Feyenoord afspringen na negatieve medische tests.

“Dat was een heel moeilijke periode. Het vertrouwen was weg, ik was eigenlijk een jaar lang ongelukkig", gaf de 22-jarige toe. "Over die mislukte transfer wil ik eigenlijk niet te veel zeggen. Die dag van de medische testen was een heel speciale en vreemde dag."

De afgesprongen transfer naar Feyenoord hakte er ook stevig in bij Bjorn Meijer

De afgesprongen transfer naar Feyenoord liet sporen na, maar Meijer zette snel een stap vooruit. “Ik was op vakantie toen ik halsoverkop naar Rotterdam moest vertrekken. Toen het niet doorging, ben ik teruggekeerd. Ik voelde dat die stap goed had geweest, maar het liep anders. Op vakantie heb ik de knop omgedraaid en ben ik weer beginnen werken. Vandaag ben ik vooral blij dat ik hier sta. De concurrentie is stevig, maar dat houdt me scherp.”

Coach Nicky Hayen bevestigde het herstel van zijn linksachter. “In de laatste twee competitiewedstrijden was Bjorn één van de spelers die op niveau zaten. Hij brengt opnieuw intensiteit en diepgang. Dit is de Meijer die we willen zien.” Voor Club Brugge was het een zakelijke zege, maar voor Meijer voelde het als een nieuw begin. “Vorig jaar kon je me oprapen", besloot hij. “Nu kijk ik eindelijk weer vooruit.”

