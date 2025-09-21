LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?
Foto: © photonews

Zaterdag was er met Anderlecht-Antwerp een eerste topper in de achtste speeldag, zondag trekt Union naar Limburg voor de volgende topper.

Slechte start Genk

Racing Genk tegen Union is een duel tussen de derde van vorig seizoen die het bezoek krijgt van de landskampioen. Union is op hetzelfde elan doorgegaan en staat na 7 wedstrijden opnieuw aan de leiding in de Jupiler Pro League. Genk staat daarentegen pas 13e met 8 punten en beleeft zijn slechtste start sinds 2017.

Afgelopen week leefden beide ploegen op een totaal andere manier toe naar het duel van zondagmiddag. Genk kreeg het bezoek van Charleroi voor een inhaalwedstrijd om vertrouwen te tanken maar miste die tanker compleet want de Carolo's gingen met 0-1 winnen in Limburg. Goed voor het eerste verlies van Genk in eigen huis in de reguliere competitie voor meer dan een jaar.

Union opnieuw in topvorm

Union verraste dan weer vriend én vijand door met glans te debuteren in de Champions League en Nederlands landskampioen PSV met 1-3 te verslaan in hun eigen stadion. Ondanks alles en de waarschuwing voor de Nederlandse voetbalfan in het duel tegen Ajax vorig jaar, lukte het Union toch weer om alle Nederlandse fans met verstomming te slaan.

Genk-trainer Thorsten Fink heeft alleszins nog een rekening openstaan met de Brusselse opponent zondagmiddag. Vorig seizoen verloor Genk tweemaal van Union in de play offs waardoor de troepen van Fink, die de reguliere competitie gewonnen hadden, een streep moesten trekken door hun titelambities. 

Voorlopig is er in Genk geen sprake van titelambities maar Union wil maar al te graag gaan voor een tweede op rij. Kunnen ze een concurrent van vorig jaar een nieuwe dreun toedienen in de Cegeka Arena? Volg het om 13u30 LIVE via Voetbalkrant.

