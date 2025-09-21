Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

Chancel Mbemba speelt de rol van grote broer in Lille. Hij neemt vooral Nathan Ngoy en Ngal'ayel Mukau, nog twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League, onder zijn vleugels.

Chancel Mbemba heeft zijn eerste basisplaats gekregen bij Lille. Helaas voor hem verloor LOSC met 3-0 in de derby tegen Lens. In een personferentie voorafgaand aan die wedstrijd sprak de voormalige Anderlecht-speler over Nathan Ngoy, met wie hij 90 minuten een duo vormde en die hij graag zou willen terugzien in het Congolese nationale team.

Mbemba weet dat de jonge verdediger zijn hele jeugdopleiding in België heeft doorlopen, maar hij geeft de moed niet op: "Geef Nathan de tijd om zijn beslissing te nemen over zijn internationale carrière. Hij is Belgisch, maar zijn ouders zijn Congolees. Wat ik wel weet, is dat hij voor Anderlecht supportert."

Toen Ngoy op negenjarige leeftijd bij Anderlecht kwam, was Chancel Mbemba net aan het doorbreken als basisspeler bij paars-wit. Hij wil alle mogelijke banden benutten om hem tot zijn teamgenoot bij de nationale ploeg te maken.

Kiest Ngoy voor Congo?

"Het is een goede verdediger, hij heeft veel kwaliteiten. Ik ga hem advies geven en blijven pushen. We trainen elke dag samen, we zullen hierover praten achter de schermen", legt hij uit, openlijk bevestigend dat de Congolese nationale ploeg niet met de armen over elkaar zal blijven zitten.

Mbemba sprak ook over Ngal'ayel Mukau, die een turbulente start kende met het Congolese nationale team: "Hij heeft een mooie toekomst. Het is een goede jongen, ik denk dat hij een grote carrière zal maken, misschien zelfs groter dan die van mij. Ik besteed veel tijd met hem. We praten veel".