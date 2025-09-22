Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Aangekomen bij Juventus met een hoge rating, heeft Loïs Openda geen doelpunt of beslissende pass gegeven in 119 minuten. De Belgische aanvaller staat in de schaduw van Dusan Vlahovic en Jonathan David.

Loïs Openda behoort tot de duurste Rode Duivels ter wereld. Volgens Transfermarkt wordt zijn waarde geschat op 50 miljoen euro. Bij Juventus, zijn nieuwe thuis, heeft de Belgische aanvaller nog niet overtuigd.

Na een matig seizoen bij Leipzig, waar hij 13 doelpunten maakte en 11 assists gaf in alle competities, hoopte Openda een stap vooruit te zetten. Het jaar ervoor verbaasde hij iedereen met 28 doelpunten, meer dan het dubbele.

Zorgwekkend: Openda scoorde in 2025 drie keer

Sinds zijn aankomst in Turijn heeft de speler slechts drie wedstrijden gespeeld, voor in totaal 119 minuten. Geen doelpunten, geen assists. In 2025 scoorde hij slechts drie keer in alle competities. Voor een aanvaller die druk moet zetten op verdedigingen, is dit een zorgwekkend cijfer.

Bij Juve is de concurrentie hevig. Dusan Vlahovic is de eerste keuze en Jonathan David krijgt speeltijd. Openda moet genoegen nemen met invalbeurten. Tegen Hellas Verona betrad hij het veld na een uur spelen, zonder het verschil te maken.

De Italiaanse pers heeft snel zijn beperkingen benoemd. "Hij voegt niets extra's toe ten opzichte van zijn teamgenoot, met fouten in zijn balbeheer", schreef Tuttomercatoweb.