JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

Zulte Waregem is aan de oppervlakte aan het komen na overwinningen tegen OH Leuven en Charleroi. Daar mogen ze ook onder meer hun nieuwe aanvaller voor danken, al was het uiteindelijk Jelle Vossen die voor de driepunter zorgde in Het Zwarte Land.

De analisten waren dan ook vol lof voor Jelle Vossen, die een neus voor doelpunten heeft en op termijn van grote waarde zou kunnen zijn voor jonge spitsen als spitsentrainer bij een topclub.

Waarom zit Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem?

Maar ook Anosike Ementa kreeg adelbrieven. De manier waarop hij de bal met de kop aflegde voor Vossen mocht er meer dan wezen in Charleroi. En dus zijn de vergelijkingen met andere grote beren niet ver weg.

"Trouwens die Ementa, ik heb er een beetje Onuachu-vibes bij", aldus Filip Joos over 'die lange van Zulte Waregem'. "Ik heb hem nu twee keer aan het werk gezien."

Anosike Ementa is de kapstok van Zulte Waregem

"Hij is de reden dat Jelle Vossen op de bank zit, omdat hij echt een kapstok is. De reactie van Jelle Vossen was ook geniaal. Als blikken konden doden, dan waren er drie fans dood en ook coach Vandenbroeck was eraan."

"Maar die Ementa, hij heeft iets", aldus Filip Joos nog bij 90 Minutes. Benieuwd of we van de bonkige Deen de komende weken en maanden nog meer gaan zien. Met zijn eerste assist staat hij in ieder geval al in de statistiekenboekjes.