Roméo Lavia verrast met opvallend bericht na Ballon d'Or voor Dembélé

Net als Ousmane Dembélé is Roméo Lavia vaak geblesseerd geweest aan het begin van zijn carrière. De jonge Rode Duivel zal inspiratie willen halen uit het parcours van de Ballon d'Or 2025, aan wie hij een ontroerende boodschap heeft gestuurd op zijn Instagram-account.

Ousmane Dembélé zit op het hoogtepunt van zijn kunnen na meerdere moeilijke jaren. Hij won maandagavond de Ballon d'Or in Parijs.

Bij onder meer FC Barcelona werd hij geremd door talrijke blessures die hem van het veld hielden en zijn vooruitgang belemmerden. Dembélé bleef echter geloven.



Hij werkte hard om zijn doelen te bereiken, en zijn traject dwingt respect af. Het verhaal van de winnaar is inspirerend voor velen, met name voor een speler zoals Roméo Lavia.

Het mooie bericht van Roméo Lavia aan Ousmane Dembélé

Al sinds jonge leeftijd werd hem een grote toekomst voorspeld. Alleen heeft de speler van Chelsea moeite om wedstrijden aan elkaar te rijgen en moet hij voortdurend herstellen van fysieke kwaaltjes, net zoals Dembélé dat gedurende een deel van zijn carrière meemaakte.

Op zijn Instagram-account, na de Ballon d'Or-ceremonie, deelde de 21-jarige Belg verschillende beelden van blessures van Ousmane Dembélé, samen met een bericht: "Wat voor jou bestemd is, zal je vinden, en daarvor moet je niets meer worden dan je al bent. Het zal perfect in je leven passen en je doen beseffen dat alles wat weg is gegaan, nooit echt een verlies is geweest. Gefeliciteerd, Ousmane."