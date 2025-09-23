Interview Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn"

Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn"
Ibrahim Karamoko speelde zich in de kijker door een solide prestatie te leveren tijdens de overwinning van Standard in Westerlo. Hij werd omgevormd tot centrale verdediger.

"Ibra, man of the match," zei Marlon Fossey bij zijn vertrek van het veld na de ereronde in Westerlo, terwijl zijn teamgenoot Ibrahim Karamoko onze vragen beantwoordde in de mixed zone.

En dat de Fransman een goede prestatie leverde naast Daan Dierckx in het centrum van de verdediging is juist. "Het is altijd leuk, we werken elke dag voor de resultaten. Als de captain langskomt en zoiets zegt, doet dat goed", antwoordde hij ons enkele ogenblikken later.

Een nieuwe rol die toch niet zo nieuw is voor Ibrahim Karamoko

De positie van centrale verdediger is niet helemaal nieuw voor de 24-jarige speler, die in januari bij de Rouches kwam als verdedigende middenvelder. "Ik ben opgeleid op die positie bij de jeugd, van 11 tot 15 jaar. Het is me vertrouwd. Bij de U17 en later ben ik naar andere posities geëvolueerd, maar ik ken deze wel."

Het vergt echter nog veel aanpassingen voor hem. Hij kon tegen Westerlo het verschil ervaren tussen spelen in een hoog blok en in een laag blok. De Rouches zochten hun tegenstander op in de eerste helft ondanks enkele defensieve slordigheden en scoorden twee doelpunten, voordat ze na de rust de rijen sloten om de overwinning vast te houden.

"Ik werk veel op die positie. Ik analyseer veel, leer veel door naar mijn teamgenoten en video's te kijken om op mijn best te zijn op die positie. Ik kijk naar alles: veel video's van topwedstrijden. De wedstrijd van Club Brugge in de Champions League onlangs bijvoorbeeld. Het is een positie waar elke fout fataal kan zijn, dus ik werk eraan om goed te presteren."

"Wie heeft me de positieverandering voorgesteld? Een beetje iedereen, het was algemeen: de vorige coach, Marc Wilmots, Vincent Euvrard. Ik voel me beter op die positie. Dat zijn gevoelens die ik heb, ik voel me beter als verdediger, omdat ik het spel voor me heb. In het middenveld was het moeilijker, dat accepteer ik. Maar ik voel me beter in de verdediging, ik was niet verrast", concludeerde Karamoko, die de concurrentie zal aangaan met Ibe Hautekiet en Josué Homawoo, wanneer zij terugkeren uit blessure.

