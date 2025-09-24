Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"
Antwerp hoopt komend weekend de rug te rechten tegen Zulte Waregem na drie wedstrijden zonder zege. Volgens Wesley Sonck gaat het team van Stef Wils het bijzonder moeilijk krijgen om de Champions Playoffs te halen.

Na nederlagen tegen Westerlo en KAA Gent, waarbij ze 75 minuten tegen een man minder mochten voetballen, raakte Antwerp afgelopen weekend niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen een pover Anderlecht.

Op dit moment staat Antwerp elfde. Niet meteen wat ze voor het seizoen hadden verwacht, al is er natuurlijk (opnieuw) heel wat kwaliteit vertrokken (Doumbia, Chery, Lammens, ..). Volgens Wesley Sonck hoeft Antwerp zich dan ook weinig illusies te maken.

Geen top zes voor Antwerp?

"Antwerp heeft op dit moment te weinig kwaliteit om de top 6 te halen. En anders heeft Stef Wils ongelooflijk fantastisch werk verricht", vertelt de analist bij Sporza. Klare taal die ze bij Antwerp niet al te graag zullen horen.

"Ik zie het ook niet echt goedkomen op dit moment. Onder meer omdat er heel veel kwaliteit weg is. Dat moet je niet onder stoelen of banken steken. Het zou een klein mirakel zijn als Antwerp de top zes haalt", gaat Sonck verder.

Aan Antwerp om het ongelijk van Sonck te bewijzen. Te beginnen met de partij van komend weekend tegen Zulte Waregem. Daar kunnen ze hun eerste overwinning in meer dan een maand behalen. De laatste zege van Antwerp dateert van 24 augustus in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.

