Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

De recente resultaten van KRC Genk roepen vragen op over de positie van hoofdcoach Thorsten Fink. In een interview met Het Belang van Limburg reageert hij op de interne evaluaties en externe kritiek.

Na de wedstrijd tegen Union werd binnen de club vastgesteld dat Genk herhaaldelijk lof oogst voor zijn aanvallende spel, maar tegelijk kwetsbaar blijft door de open aanpak. Fink bevestigt dat deze vaststelling intern gedeeld wordt en dat hij ermee aan de slag gaat.

“We gaan niet alles overboord gooien, onze stijl niet helemaal veranderen”, verklaart hij in de krant. Hij benadrukt dat de huidige speelwijze eerder al tot succes leidde, maar dat er nood is aan verfijning. “We moeten bepaalde accenten anders leggen, de discipline in ons positiespel aanscherpen. Daar werken we aan op training”, aldus Fink.



Vraag om ontslag

Met een puntenoogst van 8 op 24 is de druk op de technische staf toegenomen. Fink is zich bewust van de dynamiek die bij dergelijke resultaten hoort. Een ontslag komt bij elke nederlaag dichterbij. “Ik heb genoeg ervaring om te weten hoe het werkt”, stelt hij. “Maar het is zinloos om daar tijd in te stoppen. Die kan ik heel goed gebruiken voor andere dingen.”

De coach kiest resoluut voor een oplossingsgerichte benadering. “Ik ben geen doemdenker, ik denk altijd in oplossingen”, zegt hij. Hij wil zich richten op het verbeteren van de mindere aspecten en het versterken van de positieve elementen. “Dat is de enige manier om aan te knopen met onze successen.”

Sterker

Fink erkent dat nederlagen emoties losmaken, maar stelt dat de club een constructieve sfeer behoudt. “Natuurlijk wekt elke nederlaag emoties los en is het niet altijd even makkelijk om die opzij te zetten. Maar er heerst ondanks alles een positief klimaat in de club, iedereen wil hier samen sterker uitkomen.”