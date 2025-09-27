Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Racing Genk begon sterk aan de Europa League met een 0-1 zege op Rangers. Toch was er ook slecht nieuws deze week uit Limburg: Tobias Lawal liep een knieblessure op en Genk vreest een zware kwetsuur.

Racing Genk wist zijn Europa League-campagne op knappe wijze te starten met een 0-1 overwinning op Rangers. De score had verder mogen uitlopen, maar voor de Limburgers zijn het nu de punten die tellen.

In de basisopstelling van coach Thorsten Fink zagen we meteen een verrassing. Hendrik Van Crombrugge mocht donderdag namelijk in doel starten.



Lees ook... Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

Genk vreest zware blessure bij Lawal

Niet omdat Tobias Lawal het slecht deed, wel omdat de Oostenrijker zich blesseerde op training. Volgens Het Belang van Limburg kan het serieus zijn.

Genk vreest dat Lawal woensdag op training een zware knieblessure heeft opgelopen. In de komende dagen wordt hij verder onderzocht, wat voor meer duidelijkheid over de ernst van zijn kwetsuur moet zorgen.

Van Crombrugge zal zondag dus sowieso opnieuw onder de lat staan tegen STVV. Voor Genk en Lawal is het toch een serieuze domper, aangezien Lawal dit seizoen de vaste nummer één moest zijn.