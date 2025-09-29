'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

Pierre Ekwah zou zijn contract bij Saint-Etienne willen opzeggen nu het team gedegradeerd is naar de Ligue 2. Ploegen uit diverse landen zouden hebben op de radar hebben staan, waaronder ook teams uit ons land. Kunnen zij hem in huis halen?

Pierre Ekwah ligt nog onder contract tot juni 2029, maar zou willen gebruik maken van de 'Wet Diarra' om aan dat contract te ontkomen. Dat weten diverse Franse bronnen te melden.

De 23-jarige defensieve middenvelder kostte onlangs nog zes miljoen euro aan de Franse club, dat hem definitief overnam van AFC Sunderland.

Over de aankoopoptie zijn nu twijfels ontstaan, want volgens Ekwah zou hij bij een degradatie naar de Ligue 2 bepaalde clausules uit de huurdeal niet meer moeten volgen.

Welk team haalt Pierre Ekwah in huis?

En daarbij zou hij dus ook een vrije speler kunnen worden. De speler met een marktwaarde van zeven miljoen euro volgens Transfermarkt met een verleden bij Chelsea zou daar willen van profiteren.

De verdedigende middenvelder heeft ondertussen al gesprekken aangeknoopt met diverse ploegen uit verschillende landen. Teams uit Engeland, Italië en ook ons land worden genoemd, al is niet geweten over welke teams het zou gaan.

