Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

Tijdens de Champions League-uitzending van VTM kwam Romeo Vermant ter sprake. De 21-jarige aanvaller van Club Brugge startte op de bank in Bergamo, maar wordt volgens Vincent Mannaert nauwlettend gevolgd door de Belgische voetbalbond.

Vincent Mannaert, sportief directeur bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, gaf in de VTM-studio aan dat een profiel als dat van Romeo Vermant niet onopgemerkt blijft. “Sowieso houden we een profiel als Romeo Vermant in de gaten voor de Rode Duivels”, verklaarde hij.

De spits van Club Brugge wordt dus actief gemonitord door de bond, zeker nu Romelu Lukaku geblesseerd is. Vermant kwam in de wedstrijd tegen Atalanta niet aan de aftrap, maar zijn naam werd expliciet genoemd in de context van toekomstige selecties.



Lees ook... 🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

Mannaert benadrukte dat regelmatige speeltijd bij een topclub als Club Brugge een belangrijke factor is. “Als je vaak of vaak genoeg speelt bij dit Club Brugge, dan verdien je het om ook in beeld te zijn bij de Rode Duivels.”

Club Brugge als springplank naar nationale selectie

De uitspraken van Mannaert onderstrepen het belang van prestaties op clubniveau. Club Brugge geldt als een vaste waarde in de Belgische top en speelt ook Champions League. Spelers die zich daar manifesteren, komen sneller in aanmerking voor een oproep bij de nationale ploeg.

Romeo Vermant, zoon van voormalig international Sven Vermant, maakt deel uit van de A-kern van Club Brugge. Zijn ontwikkeling wordt door de bond nauwgezet gevolgd, zoals Mannaert bevestigde.