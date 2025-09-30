Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten
Foto: © photonews

Tijdens de Champions League-uitzending van VTM kwam Romeo Vermant ter sprake. De 21-jarige aanvaller van Club Brugge startte op de bank in Bergamo, maar wordt volgens Vincent Mannaert nauwlettend gevolgd door de Belgische voetbalbond.

Vincent Mannaert, sportief directeur bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, gaf in de VTM-studio aan dat een profiel als dat van Romeo Vermant niet onopgemerkt blijft. “Sowieso houden we een profiel als Romeo Vermant in de gaten voor de Rode Duivels”, verklaarde hij.

De spits van Club Brugge wordt dus actief gemonitord door de bond, zeker nu Romelu Lukaku geblesseerd is. Vermant kwam in de wedstrijd tegen Atalanta niet aan de aftrap, maar zijn naam werd expliciet genoemd in de context van toekomstige selecties.

Mannaert benadrukte dat regelmatige speeltijd bij een topclub als Club Brugge een belangrijke factor is. “Als je vaak of vaak genoeg speelt bij dit Club Brugge, dan verdien je het om ook in beeld te zijn bij de Rode Duivels.”

Club Brugge als springplank naar nationale selectie

De uitspraken van Mannaert onderstrepen het belang van prestaties op clubniveau. Club Brugge geldt als een vaste waarde in de Belgische top en speelt ook Champions League. Spelers die zich daar manifesteren, komen sneller in aanmerking voor een oproep bij de nationale ploeg.

Romeo Vermant, zoon van voormalig international Sven Vermant, maakt deel uit van de A-kern van Club Brugge. Zijn ontwikkeling wordt door de bond nauwgezet gevolgd, zoals Mannaert bevestigde.

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

