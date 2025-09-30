Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck heeft dit seizoen al meermaals de loftrompet gezongen over Joaquin Seys. En ook in aanloop naar de Champions League tegen Atalanta en de wedstrijd komend weekend tegen Union SG was hij opnieuw lyrisch over de wingback.

Hein Vanhaezebrouck is in de wolken van wat Joaquin Seys dit seizoen al allemaal liet zien bij Club Brugge. Daar liet hij ook geen twijfel over bestaan in het begin van het seizoen en na de wedstrijd tegen AS Monaco is de ex-coach van onder meer Gent, Genk, Kortrijk en Anderlecht nog meer in de wolken.

Joaquin Seys is een fenomeen bij Club Brugge

"Er loopt een fenomeen rond bij Club Brugge", opende Vanhaezebrouck zijn analyse in Sjotcast. "Hij was even geblesseerd, maar is nu helemaal terug fit. Hij viel in tegen Monaco en was een stoomtrein op links."



"Ik denk dat ze hem in de eerste helft op de bank aan ketens hebben moeten leggen, als je ziet hoe die in de tweede helft meteen van wal trok."

Hein Vanhaezebrouck is grote fan van Seys

"Ik ben een supergrote fan van Seys, zeker ook als linksachter in een viermansverdediging. Hij kan het ook op rechts. Ik kijk uit naar de duels tegen Yamine Lamal, tegen Saka, ... Ik kijk daar naar uit."

"Als hij daar overeind blijft, dan kan je er ook in de nationale ploeg niet meer naast. Zijn concurrent is zijn vriend: Maxim De Cuyper. Die heeft offensief misschien iets meer, maar defensief houdt hij zich echt heel goed staande."