Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

Anouar Ait El-Hadj zal beschikbaar zijn om Newcastle te confronteren met Union in de League Phase van de Champions League. Hij was de auteur van een prachtig doelpunt tegen PSV Eindhoven. Ook over Kevin Rodriguez kwam positief nieuws naar buiten.

Op dinsdag, op de vooravond van de wedstrijd tegen Newcastle in de Champions League, trok Union Saint-Gilloise naar het Lotto Park in Anderlecht voor een generale repetitie. Na de training sprak Sébastien Pocognoli op de persconferentie.

Twee belangrijke spelers Anouar Ait El-Hadj en Kevin Rodriguez zijn terug fit

De coach van Union kan rekenen op de terugkeer van Anouar Ait El-Hadj en Kevin Rodriguez, die afgelopen weekend vanwege een lichte blessure rust kregen in de wedstrijd tegen Westerlo.

"Ze hebben normaal getraind op maandag en dinsdag en zijn dus inzetbaar", verheugde Sébastien Pocognoli - die geen belangrijke afwezigen betreurt voor de ontmoeting met Newcastle in het Lotto Park - zich.

Union is compleet voor confrontatie met Newcastle

Na een nipte nederlaag tegen Arsenal in de Premier League is Newcastle een ploeg die zou kunnen passen bij de stijl van Union, maar die erg gevaarlijk zal zijn. "Ze zetten veel energie in en tonen veel intensiteit op het veld. We verwachten een fysieke strijd tegen een team dat ook een grote technische kwaliteit heeft. De enige manier om ambitieus te zijn, is proberen ze te laten twijfelen", voegde de Brusselse coach toe volgens La Dernière Heure.

Na de overwinning op het veld van PSV Eindhoven, met name dankzij de schitterende goal van Anouar Ait El-Hadj, kan Union Saint-Gilloise al een grote stap zetten richting kwalificatie bij een overwinning tegen de Premier League-club.