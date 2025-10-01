Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken
Foto: © photonews

De voorlopige hekkensluiter van de Challenger Pro League, Olympic Charleroi, blijft zich versterken. Een ervaren keeper, met 77 wedstrijden in de Spaanse Liga, heeft zojuist getekend bij de club uit Henegouwen.

Voor het eerst in zeven wedstrijden in de Challenger Pro League bleef Olympic Charleroi afgelopen weekend niet op nul punten steken: De Dogues speelden met 0-0 gelijk tegen Lierse.

Dit verandert echter niets aan de teleurstellende seizoenstart van de inwoners van Neuville (die hun eerste thuiswedstrijden in Mambourg speelden vanwege de renovatie van hun vertrouwde stadion), die onderaan de tweede divisie staan.

Voormalig La Liga-doelman tekent voor Olympic

In zeven wedstrijden heeft Olympic slechts twee doelpunten gescoord en er ondertussen al twintig tegen gekregen. Versterkingen zijn dus nog steeds nodig, op alle niveaus, om te kunnen blijven meespelen in de Challenger Pro League.

De club is desondanks actief en blijft zich versterken, ook al is de zomerse transferperiode al bijna een maand voorbij. Na de komst van Manu Ferrera als technisch directeur is er een ervaren doelman gearriveerd.

Iago Herrerin, transfervrij sinds hij Sestao River in de Spaanse vierde divisie verliet, heeft getekend voor Olympic Charleroi. De 37-jarige doelman speelde in zijn carrière 77 La Liga-wedstrijden, voornamelijk voor Athletic Bilbao.

