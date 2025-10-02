De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

Kevin De Bruyne was beslissend voor Napoli met twee assists in de 2-1-zege tegen Sporting. Na afloop blikte hij terug op het incident met Conte: volgens beide heren is alles uitgepraat.

Kevin De Bruyne was woensdagavond van goudwaarde voor Napoli. De Rode Duivels leverde twee assists af, telkens aan Rasmus Hojlund, in de 2-1 overwinning tegen Sporting CP.

Het is duidelijk dat de Italiaanse topclub veel aan KDB heeft, en hij op zijn beurt ook aan de club. Na de wedstrijd kwam De Bruyne nog eens terug op het incident met Antonio Conte.



De Bruyne en Conte hebben geen problemen meer met elkaar

De middenvelder werd vorig weekend gewisseld tegen AC Milan en kon daar maar moeilijk mee om. "Ik heb nooit problemen gehad met Conte. Ik ben een winnaar en wil altijd spelen", zei hij volgens HLN.

Ook zijn trainer, die De Bruyne eerder al waarschuwde dat dit geen tweede keer mag gebeuren, kwam erop terug. "Kevin heeft, in vergelijking met onze andere aanwinsten, bakken ervaring. Hij heeft op het allerhoogste niveau gespeeld. Kevin is een goeie gast, serieus en toegewijd. Ik heb niets op hem aan te merken."

"Ik begrijp dat iedereen wil spelen, maar als ik een wissel doorvoer, is dat niet om ons spel te verslechteren, integendeel. Ik ben de eerste die op elk moment agressiviteit en aandacht wil zien", besluit Conte.