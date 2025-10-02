Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

Jan Vertonghen kreeg op de World Football Summit de Marcus Rashford Award voor zijn Foundation. De ex-Rode Duivel wil kinderen via sport en spel hoop en kracht geven.

Jan Vertonghen stopte afgelopen seizoen met voetballen, maar blijft nog wel actief. Zo spant hij zich al een tijdlang in voor de Jan Verthonghen Foundation.

Daarmee wil hij zoveel mogelijk kinderen aanzetten tot bewegen in het algemeen. Hij wil ervoor zorgen dat kinderen beginnen spelen en creatief zijn. Daar doet hij ook concrete dingen voor.



Lees ook... Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs

Hij opende al veel sportpleintjes in België, maar houdt zich ook bezig met andere projecten. Op een benefietavond zamelde hij dit jaar nog 400.000 euro in. Het loopt allemaal goed, en daar wordt hij voor beloond. Hij won de Marcus Rashford Award op de World Football Summit.

"Deze award betekent enorm veel voor mij", zegt Vertonghen bij Sporza. "Als voetballer heb ik altijd geloofd in de kracht van sport om levens te veranderen, maar via mijn Foundation zie ik elke dag wat spel en beweging écht kunnen betekenen voor kinderen die het moeilijk hebben. Een speelruimte kan een ziekenhuisafdeling veranderen van een plek van zorgen naar een plek van hoop."

"Het is hartverwarmend om te zien hoe kinderen opnieuw plezier en kracht vinden, zelfs tijdens hun zwaarste momenten. Deze erkenning geeft ons energie om nog meer kinderen die kansen te bieden. Naast mijn tijd met het gezin, is dit mijn corebusiness. Het voetbal heeft plaatsgemaakt voor de Foundation. Vroeger werkte ik er anderhalve dag per week aan, nu een stuk meer. We maken een heel groot verschil, maar zijn nog lang niet klaar", besluit Vertonghen.