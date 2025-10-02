Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's
Foto: © photonews

Rudi Garcia heeft in een interview met La Gazzetta dello Sport veel vragen beantwoord. De Belgische bondscoach heeft met name gesproken over de ondertekening van Kevin De Bruyne bij Napoli. En ook over Mile Svilar werd gesproken.

"Ik ben blij met de beslissing van KDB om naar Napels te gaan. Er werd gesproken over de Verenigde Staten of Saoedi-Arabië. Dit zijn keuzes die hun positieve, maar ook negatieve aspecten hebben, zoals het tijdsverschil, de afstand en het niveau van de competitie."

Rudi Garcia blij met de keuze van Kevin De Bruyne

"In Napels blijf je in Europa, ben je kampioen van Italië en speel je de Champions League", benadrukt hij in gesprek met de Italiaanse media. KDB gaf trouwens twee beslissende passes tegen Sporting afgelopen woensdag in dat meest prestigieuze toernooi.

Rudi Garcia beschouwt hem als een van de beste spelers die hij heeft getraind: "Natuurlijk kan hij op 34-jarige leeftijd niet meer elke wedstrijd 90 minuten spelen, maar Kevin is een buitengewone speler, een van de sterksten die ik heb getraind."

Wat wil Rudi Garcia doen met Mile Svilar?

En wat met Mile Svilar? De nationale bondscoach staat open voor de selectie van de doelman van AS Roma, maar dit blijkt nog steeds onmogelijk te zijn. Het is op dit moment onduidelijk of er een oplossing zal worden gevonden, zelfs de bondscoach van de Rode Duivels weet niet veel meer.

"Ik weet het niet. Mile is erg goed, maar hij heeft het probleem dat hij een halve wedstrijd gespeeld heeft met Servië. Ik ben goed gedekt met de allerbeste doelman: Courtois", aldus nog Rudi Garcia in een interview met La Gazzetta dello Sport.

