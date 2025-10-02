Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

KV Kortrijk ontvangt komende zondag SK Beveren in wat de absolute kraker zal zijn van de negende speeldag. Csanàd Dénes, de Hongaarse flankaanvaller van KV Kortrijk, blikt vooruit op het duel tegen de leider.

Zowel KV Kortrijk als SK Beveren razen in de eerste maanden van de Challenger Pro League door de competitie. Kortrijk liet nog maar twee punten liggen, Beveren geen enkel. En dus kijkt iedereen zondag uit naar het duel tussen de nummers één en twee in het klassement.

Dat doet ook Csanàd Dénes. De Hongaarse flankspeler van de West-Vlamingen spreekt in een interview op de clubwebsite over de wedstrijd: "Het wordt ongetwijfeld een topper. Maar we hebben het thuisvoordeel en dat kan het verschil maken. De supporters zijn hier echt fantastisch in dat afgesloten stadion."

Eerste keer buiten Hongarije

Voor Dénes is het zijn eerste avontuur in het buitenland. En dat bevalt hem prima: "Ze zeiden me dat het een kleine stad was maar het was een shock: zo prachtig dat het centrum is en zo mooi om langs de rivier te wandelen. Ik moet me wel even aanpassen: de verkeersborden zijn anders dan in Hongarije. En de winkels zijn hier op zondag niet open."

De 20-jarige Hongaar, die de laatste wedstrijden in de basis stond bij KVK, komt uit een sportieve familie. "Mijn twee jaar oudere zus is momenteel geblesseerd maar speelt in de eerste klasse in het Hongaarse vrouwenvoetbal. Mijn jongere broer komt uit in een opleidingsploeg in tweede klasse", vertelt Dénes.

Het zal er zondag om spannen in het duel tegen Beveren. De winnaar komt hoe dan ook aan de leiding van het klassement. De verliezer blijft tweede aangezien Beerschot, de derde in de stand, niet in actie komt dit weekend.

Volg KV Kortrijk - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (05/10).

