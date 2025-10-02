STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

Sint-Truiden wil na drie nederlagen op rij de interlandperiode ingaan met een zege. Dan moet het wel de scalp nemen van KV Mechelen, een team dat in goede vorm verkeert. Ervaren verdediger Shogo Taniguchi heeft voorafgaand aan die wedstrijd goed nieuws te horen gekregen.

Sint-Truiden was geweldig aan het seizoen begonnen, maar is de jongste weken qua resultaten een beetje ter plaatse blijven trappelen. Na nederlagen tegen Westerlo en Club Brugge, gevolgd door de incidentrijke verliespartij tegen Racing Genk, staat STVV zesde.

Zaterdag trekt het naar KV Mechelen, de nummer drie in het klassement. Vermoedelijk doen de Limburgers dat opnieuw met Shogo Taniguchi in de basis. Die kreeg in de aanloop naar die wedstrijd fijn nieuws te horen.

Taniguchi opnieuw international

Taniguchi is namelijk opgeroepen voor de nationale ploeg van Japan. Dat heeft STVV zelf gecommuniceerd via de officiële kanalen. Voor de 34-jarige verdediger, die vorig seizoen maandenlang geblesseerd aan de kant stond, is het de eerste selectie in een jaar tijd.

Een enorme opsteker voor de aanvoerder van STVV. De voorbije drie wedstrijden stond hij eindelijk terug in de basis bij het team van Wouter Vrancken en hij ziet zijn prima prestaties beloond worden met een rentree bij zijn nationaal team.

Opmerkelijk detail: sinds Taniguchi opnieuw in het basiselftal staat bij STVV, pakten ze nog geen enkel punt. De eerste zes wedstrijden viel hij telkens in. Daarin verloor STVV geen enkele keer en pakten ze veertien op achttien.