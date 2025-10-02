Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Walid Regragui heeft zijn selectie van 26 spelers onthuld voor de interlandbreak in oktober. Verrassend: Zakaria El Ouahdi, die in topvorm is, is niet opgeroepen.

Marokko is al gekwalificeerd voor het WK 2026 en zal proberen de geweldige prestatie van 2022 in juni te bevestigen. De Leeuwen van de Atlas blijven ook foutloos in hun kwalificatiecampagne.

Tijdens de komende interlandbreak speelt Marokko een vriendschappelijke wedstrijd tegen Bahrein op 9 oktober, gevolgd door een confrontatie met de Democratische Republiek Congo op 14 oktober. Deze wedstrijden zullen dienen als een evaluatie voor Walid Regragui.



Lijst van de nationale ploeg opgeroepen voor de wedstrijden tegen Bahrein en Congo



🔛 Hier is de lijst van spelers opgeroepen voor de twee wedstrijden tegen Bahrein 🇧🇭 en Congo 🇨🇬 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/8eyfY0mi6I — Equipe du Maroc (@EnMaroc) October 2, 2025

De Marokkaanse bondscoach heeft donderdag zijn selectie van 26 spelers bekendgemaakt voor deze twee wedstrijden. Onder hen de Belgo-Marokkanen Bilal El Khannouss en Chemsdine Talbi.

Maar we zien ook een verrassing: ondanks zijn uitstekende seizoensstart op individueel vlak, waarbij hij 4 doelpunten heeft gescoord in de Jupiler Pro League, is Zakaria El Ouahdi niet opgeroepen. De verdediger van KRC Genk werd vorig maand ook al aan de kant gelaten.

Zakaria El Ouahdi is al meerdere keren opgeroepen door Marokko, maar heeft nog niet gespeeld voor het nationale team: hij heeft nog geen enkele interland op zijn naam staan. Officieel kan hij nog steeds door Rudi Garcia opgeroepen worden, hoewel zijn keuze duidelijk lijkt te vallen op Marokko.