Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

Om 15 uur maakt bondscoach Rudi Garcia zijn selectie bekend voor de cruciale interlands tegen Noord-Macedonië (10 oktober) en Wales (13 oktober). Twee wedstrijden die België op weg naar het WK 2026 moet winnen.

Maar de afwezigheid van enkele vaste namen in de aanval zorgt ervoor dat Garcia moet schuiven met pionnen. Romelu Lukaku is er niet bij en Charles De Ketelaere herviel vorige week in een dijblessure. Dat is een zware dobber, want de Atalanta-speler had zich net opnieuw in de kijker gespeeld bij de bondscoach.

Loïs Openda blijft een zekerheid in de kern, maar kon zich de voorbije maanden moeilijk doorzetten in de nationale ploeg. Michy Batshuayi lijkt opnieuw zijn kans te krijgen, al speelt hij dit seizoen amper bij Frankfurt. En omdat Adriano Bertaccini geblesseerd is, blijft de keuze voor een derde spits beperkt. Dan komen vooral de namen van Romeo Vermant (21) en Lucas Stassin (20) bovendrijven.



Lees ook... Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Vermant heeft een streepje voor

Stassin is met Saint-Étienne sterk aan het seizoen begonnen in de Ligue 2, maar het niveau in de Franse tweede klasse speelt tegen hem. Vermant daarentegen brak vorig seizoen al definitief door bij Club Brugge en lijkt, ondanks zijn recente blessure, de favoriet van Garcia.

De bondscoach noemde hem eerder al spontaan in de aanloop naar het vorige tweeluik tegen Liechtenstein en Kazachstan. Toen was Vermant geblesseerd, maar nu lijkt hij fit genoeg om zijn eerste selectie te pakken.

Voor Romeo Vermant zou een oproep een bijzonder moment zijn. Hij zou daarmee in de voetsporen treden van zijn vader Sven, die in de jaren negentig 18 interlands speelde. Sven maakte zijn debuut op 21-jarige leeftijd in Armenië, Romeo krijgt misschien dezelfde kans tegen Noord-Macedonië.