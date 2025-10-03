Er is wat veranderd bij Zulte Waregem: "Ik heb me enorm kwaad gemaakt"

Zulte Waregem heeft na een moeizame start de rug gerecht. Met 9 op 9 en een zege tegen Antwerp leeft Essevee met vertrouwen toe naar het duel met La Louvière.

Zulte Waregem begon wisselvallig aan het seizoen, verloor drie wedstrijden op rij, maar herpakte zich helemaal. Essevee leeft nu met 9 op 9 op zak toe naar de match tegen La Louvière.

Zulte lijkt zich te hebben aangepast aan het niveau van 1A. De laatste paar weken liep het vlot en vorig weekend volgde zelfs een 2-0 overwinning tegen Antwerp.

Zulte Waregem heeft een duidelijk doel

"Na de nederlaag op Genk hebben we een klik gemaakt", zegt coach Sven Vandenbroeck bij Het Nieuwsblad. "Ik heb me daar enorm kwaad gemaakt en sindsdien ondergingen enkele spelers een kleine metamorfose."

"We spelen nu met meer vertrouwen, waardoor we de bal langer in de ploeg kunnen houden en tot meer kansen komen", gaat de trainer verder. Het enige doel is nog steeds heel simpel: niet laatste eindigen.

"Dender had vorig jaar ook heel snel heel veel punten, maar moest op de laatste speeldag nog spelen om niet in de Relegation Play-offs te belanden. Onze ambitie blijft een rustig jaar doormaken en niet zakken", besluit Vandenbroeck.