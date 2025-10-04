Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"

Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"
Brecht Dejaegere keerde in 2024 terug naar KV Kortrijk, de club waar zijn carrière begon. Maar de droom werd al snel een nachtmerrie: de degradatie naar 1B hakte er diep in bij de ervaren middenvelder.

In augustus 2024 tekende Brecht Dejaegere opnieuw bij KV Kortrijk, de club waar het voor hem allemaal begon, zo'n 15 jaar geleden. Alleen verliep de terugkeer niet zoals gehoopt.

De Kerels degradeerden naar de Challenger Pro League. Iets wat Dejaegere hoopte nooit mee te maken. "Dat was de moeilijkste periode uit mijn carrière", geeft hij toe bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb daar ook lang van afgezien. Elke ochtend wanneer ik wakker werd, spookte dat door mijn hoofd. Vooral de vragen ‘Wat nu?’ en ‘Hoe moet het verder?’ hielden me toen bezig."

Dejaegere kon vertrekken bij KV Kortrijk

In het begin vond de middenvelder het ook echt niet leuk dat hij in 1B zou moeten spelen. "Aanvankelijk wel, ja. Ook de eerste trainingen voor het nieuwe seizoen vielen me zwaar. Tot ik de presentatie hoorde van Jelle Schelstraete en Nils Vanneste. Dat gaf me opnieuw honger om mee in dit verhaal te stappen."

De voormalige speler van Gent, Toulouse en Charlotte FC had ook elders aan de slag kunnen gaan. Hij kreeg heel wat aanbiedingen. "Ja, vooral in het buitenland."

"Maar dat zag ik om familiale redenen niet zitten. Mijn kinderen uit hun comfortzone halen, dat schrikte mij wat af. Er waren ook enkele pistes in eigen land, maar na het gesprek met Nils en Jelle wist ik snel dat ik hier nog altijd op mijn plaats zit", besluit Dejaegere.

Volg KV Kortrijk - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (05/10).

