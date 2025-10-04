Thierry Ambrose bleef bij KV Kortrijk, maar verklapt welke twee JPL-ploegen hem wilden

Thierry Ambrose bleef bij KV Kortrijk, maar verklapt welke twee JPL-ploegen hem wilden
Thierry Ambrose bevestigt dat hij deze zomer benaderd werd door twee clubs uit de Jupiler Pro League. Toch koos hij ervoor om bij KV Kortrijk te blijven. Zondag staat hij centraal in de topper tegen SK Beveren, met de leidersplaats in de Challenger Pro League als inzet.

Thierry Ambrose gaf aan dat hij concrete interesse genoot van twee Belgische eersteklassers. “Dender en STVV informeerden, net als enkele buitenlandse clubs”, verklaarde hij tegenover Het Nieuwsblad. Ondanks die belangstelling koos hij bewust voor een verlengd verblijf bij KV Kortrijk.

Trainer

“Toen hij aangesteld werd bij Kortrijk, heeft de coach mij meteen gebeld. Ik heb dat gewaardeerd en toen ook mijn woord gegeven dat ik zou blijven”, aldus Ambrose over zijn band met trainer Michiel Jonckheere.

De spits benadrukte dat zijn keuze niet louter sportief was. “Ik woon hier op tien minuten en mijn gezin heeft het hier goed. Vertrekken is nooit een echte optie geweest voor mij”, klonk het. Eind augustus was hij helemaal zeker van te blijven.

Fans

De band tussen Ambrose en de Kortrijkse achterban blijkt sterk. Na een gemiste strafschop tegen Eupen kreeg hij meteen opnieuw steun. “Ik ben ze daar dankbaar voor, want ik krijg veel terug van al die mensen”, verklaarde hij. “Het was mooi hoe ze meteen weer mijn liedje zongen toen die keeper van Eupen mijn penalty pakte.”

Ambrose blijft vastberaden om dit weekend opnieuw een strafschop te nemen, als die er komt. “Natuurlijk neem ik hem opnieuw als we tegen Beveren weer een strafschop krijgen. Waarom ook niet? Messi en Mbappé hebben toch ook al eens een penalty gemist?”

