Zulte Waregem-coach Vandenbroeck is enorm onder de indruk na gelijkspel tegen RAAL, en niet van de wedstrijd

Sven Vandenbroeck werd op sommige momenten bekritiseerd door het publiek van La Louvière, omdat hij de faciliteiten van de Easi Arena ontdekte. Ondanks dat heeft hij laten weten de sfeer in dit nieuwe stadion van La Louvière te waarderen.

Het is een van de kenmerken van de Easi Arena: de reservebanken en de stafbanken zijn heel dicht bij de zijtribune. Dit stelt de supporters die daar zitten in staat om hun spelers te applaudisseren wanneer ze het veld opkomen, hen aan te moedigen... maar ook om kritiek te uiten op de tegenstanders.

Sven Vandenbroeck had hier afgelopen zaterdag ervaring mee tijdens de wedstrijd tussen RAAL en Zulte Waregem (0-0), maar bleef rustig. "Ik ga het niet verbergen: ik hou echt van deze sfeer. Het stoort me niet dat de tegenstanders zo dichtbij zijn, hoewel ik inderdaad af en toe naar hen terugkeek", grapte de coach van Zulte Waregem.



De Easi Arena maakt indruk op Sven Vandenbroeck

Vandenbroeck maakte van de gelegenheid gebruik om La Louvière te feliciteren met het fonkelnieuwe stadion. "Petje af voor wat deze club de afgelopen tien jaar heeft bereikt. En naar mijn mening hebben ze de juiste stadiongrootte gekozen. Bij ons is het publiek soms een beetje ver weg", merkt hij op.

"Dat was nog meer het geval in hun oude stadion, met die atletiekbaan die de spelers scheidde van hun publiek... De faciliteiten hier zijn echt heel mooi", vervolgt Vandenrboeck. "Proficiat aan La Louvière voor hun ontwikkeling".

Complimenten die iedereen bij de Wolven zal plezieren, na de kritiek die aan het begin van het seizoen op de Easi Arena is geuit... Meerdere clubs trokken al zonder bezoekende fans naar La Louvière, omdat vele supporters het uitvak te klein vinden.