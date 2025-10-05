Anderlecht haalt nieuwe pion in huis: "Synoniem voor expertise en persoonlijkheid"

RSC Anderlecht is volop bezig met zich in alle geledingen te versterken. Ook in het medische department willen ze er volop voor gaan de komende weken, maanden en jaren.

Anderlecht werkt al enkele maanden aan een nieuwe structuur om de medische ondersteuning in Neerpede te versterken. Aanpassingen worden gemaakt om de spelers beter te begeleiden, met als duidelijk doel: minder blessures.

RSC Anderlecht kiest voor nieuwe namen

Kent u Bram Geers nog? Hij was aanwezig aan de zijde van Vincent Kompany bij Anderlecht, volgde hem daarna naar Burnley en vervolgens naar Bayern München. Nu is hij echter al eventjes terug bij paars-wit.



Onder deze Head of Performance kwamen deze week nog twee nieuwkomers naar de club. Strength and conditioning coach Joris Jellasics en ook sportkinesist en osteopaat Vincent Adriaensen voegen zich bij de medische staf van Anderlecht.

Iedereen blij met de komst van Geers & co

CEO Sports Tim Borguet is op de webstek van RSC Anderlecht in de wolken met de komst van Geers: “Ik ben verheugd dat we Bram overtuigd hebben om deel uit te maken van dit nieuw hoofdstuk."

"Bram staat synoniem voor de expertise en de persoonlijkheid die voldoen aan de veeleisendheid van Royal Sporting Club Anderlecht. Hij wordt de sturende stem van één van de meest bepalende departementen op de club. Ik wil ook de sportieve leiding van Bayern danken voor hun constructieve medewerking in dit proces.”