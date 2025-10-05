Een record of een nieuwe leider? Spanning stijgt voor Challenger Pro League-kraker

Zondag om 16 uur rolt de bal in het Guldensporenstadion en begint de absolute kraker in de Challenger Pro League. KV Kortrijk hoopt de leidersplaats over te nemen van SK Beveren, dat een negende zege op rij zoekt.

Voorafgaand aan het seizoen leken KV Kortrijk en SK Beveren zeker tot het kransje titelkandidaten te horen. Maar dat beide teams zo door de competitie zouden razen, dat hadden toch maar weinigen voorspeld.

Nieuw record voor Beveren?

Beveren liet nog geen enkel punt liggen en kan zijn negende opeenvolgende zege pakken. In de geschiedenis van onze tweede afdeling is er nog nooit een team zo sterk aan het seizoen gestart. Een nieuw record ligt dus voor het grijpen voor het team van Marink Reedijk.

Maar dan moeten ze wel afrekenen met eerste achtervolger KV Kortrijk. De West-Vlamingen bleven nog maar één keer steken op een gelijkspel en kunnen mits een zege over Beveren naar de kop van het klassement springen.

Verdediger Rudy Kohon kijkt al geruime tijd uit naar de clash met Beveren. “Ik leef voor dit soort wedstrijden”, aldus de verdediger, die zich de laatste weken in de ploeg heeft geknokt, bij Het Laatste Nieuws.

Op hetzelfde moment als Kortrijk – Beveren spelen Racing Genk en Dender in de Jupiler Pro League. Maar voor de partij met het meeste inzet moet u deze namiddag dus in de Challenger Pro League zijn.

Volg KV Kortrijk - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

