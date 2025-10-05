Ex-Standardman prikt naar Anderlecht voor Clasico: "In Brussel voelt het anders dan op Sclessin"

Het is weer Clasico-dag in België. Ook al beleven zowel Anderlecht als Standard geen vlekkeloze periode, de confrontatie tussen de twee grootmachten blijft een van de meest beladen affiches van het seizoen.

Vorig seizoen trokken de Brusselaars tweemaal aan het langste eind: 3-0 in het Lotto Park en 0-1 op Sclessin. Vanmiddag hopen de Rouches revanche te nemen, gesteund door hun terugkerende uitfans, die voor het eerst sinds december opnieuw welkom zijn in Brussel.

Om de sfeer nog wat verder aan te wakkeren, vroeg DAZN aan enkele oud-spelers van beide clubs om de Clasico in één woord te vatten. “Kippenvel", reageerde Jelle Van Damme. “Intens,” vond Olivier Deschacht. “Passie", vulden Alexis Saelemaekers en Nicolas Raskin eensgezind aan.



Onvergelijkbaar in Brussel of Luik

Voor Francis Amuzu is de Clasico “pure strijd, passie in de letterlijke zin van het woord.” Sacha Kljestan koos voor “heet", terwijl Albert Sambi Lokonga het duel als “elektrisch” omschreef. Het illustreert hoe uniek de sfeer telkens weer is wanneer paars-wit en rood-wit elkaar treffen.

Aan Luikse zijde verwoordde Arnaud Bodart het iets uitgebreider: “Het woord Clasico spreekt voor zich. In Brussel voelt het anders dan op Sclessin. Thuis bij Standard is het pure passie: de sfeer, de tifo’s, het publiek… dat is onvergelijkbaar.”

#ANDSTA | Nous avons demandé à d'anciens joueurs du Clasico belge de décrire le match en un mot. 💬🇧🇪 pic.twitter.com/iiNo8YY7Vb — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 3, 2025

Eén ding is zeker: met de terugkeer van de Standard-supporters in het Lotto Park en de geladen verwachtingen aan beide kanten, wordt niet alleen op het veld maar ook op de tribunes een intense strijd verwacht. De decibels zullen weer knallen in wat ongetwijfeld een van de meest emotionele edities van de Clasico in jaren wordt.