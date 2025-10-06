🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

Union SG verloor zondag de topper tegen Club Brugge, maar blijft ondanks die nederlaag aan de leiding. Kapitein Christian Burgess liet zich na afloop niet onbetuigd: hij reageerde op de spot van de Club-fans met een duidelijke boodschap.

Union SG verloor de topper van de tiende speeldag tegen Club Brugge. De Brusselaars brachten gewoon te weinig, maar dat is nog geen reden tot paniek.

Ze staan nog steeds alleen op kop in het klassement, elke ploeg kan wel eens een offday hebben. Kapitein Christian Burgess ziet ook dat er niets aan de hand is.



Christian Burgess haalt zijn gram

Na de wedstrijd liet hij dat ook duidelijk merken aan het thuispubliek op Jan Breydel. De wedstrijden tussen Union en Club zijn tegenwoordig best vijandelijk, aangezien het nu ook echt rivalen zijn.

De Club-fans zingen hem graag iets toe tijdens de wedstrijd, en dat was nu niet anders. Na afloop, toen hij richting de kleedkamers trok, reageerde hij terug.

🫢 | Christian Burgess had een antwoord klaar op de gezangen van de Club Brugge fans: "Champions". 🗣🏆 #CLUUSG pic.twitter.com/8ftILlalu0 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 5, 2025

Eerst door naar de Pro League-badge op zijn shirt te wijzen. Die is namelijk goud omdat Union afgelopen seizoen kampioen speelde, bij andere ploegen is die zwart-wit. Volgens DAZN riep hij nadien nog "Champions", richting enkele fans.