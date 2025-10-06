RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels bevindt zich nog steeds in een turbulente periode. En dat zal niet verbeteren met de ernstige blessure van Ilyes Ziani.

Na de grote schoonmaak tijdens de zomer, als gevolg van de mislukte promotie naar 1A, kent RWDM ups en downs. Dit weekend stond Molenbeek 2-0 achter in Eupen, maar slaagden ze erin om in de tweede helft terug te komen dankzij Aïman Maurer en Olivier Dumont, beiden bediend door Gaëtan Robail.

Op de Kehrweg moest Frédéric Frans te werk gaan zonder Mats Lemmens, Madiou Keita, Noah Dodeigne en Ilyes Ziani, die allen geblesseerd waren. Het nieuws over laatstgenoemde is niet goed.

De creatieve kracht van het team

Zoals La Dernière Heure uitlegt, zal RWDM het drie maanden zonder hun aanvoerder moeten stellen. Ziani blesseerde zijn knie aan het einde van de week en medische onderzoeken hebben de ernst van de diagnose bevestigd.

We zullen de Belgisch-Marokkaanse aanvallende middenvelder dus niet zien tot 2026. Een harde klap gezien het belang van de speler in het spel van de Brusselaars. Ziani is de echte dirigent van het team.

Een jaar geleden overgekomen van Standard, had de 22-jarige Brusselaar zich direct onmisbaar gemaakt onder Yannick Ferrera (7 doelpunten en 9 assists). Dit seizoen was hij sterk begonnen, met de aanvoerdersband om zijn arm, maar zal nu geduld moeten tonen.