Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend van Standard de Liège en staat zo knap op een derde plaats in het klassement, op vijf punten van leider Union SG. Een verrassende plek na de malaise van de voorbije weken en maanden?

Niemand had RSC Anderlecht na tien speeldagen op plaats drie verwacht. “Niet alleen wij hadden ze daar niet verwacht, ik denk zelfs de supporters van Anderlecht niet”, opende Tim Wielandt het debat bij Teletekst 500.

Supporters Anderlecht zouden het zelf ook niet verwacht hebben

“Er was de Europese uitschakeling, er waren belabberde prestaties, zelfs Hasi leek het niet meer te weten, veel gedoe rond de ploeg, … Maar plots als je een paar moeilijke wedstrijden wint en het valt wat mee zoals tegen Standard.”

“Als je dan een paar wedstrijden wint net onder de top – Union en Club Brugge – dan spring je naar boven. Meedoen is mentaal heel belangrijk, ik denk dat die derde plaats zeer belangrijk is voor Anderlecht.”

Derde plaats voor Anderlecht mentaal heel belangrijk

“Voorlopig moet Anderlecht tevreden zijn met die 18 op 30 en die derde plaats, maar of het voldoende is? Je kan niet meer pakken dan drie punten per weekend, maar ik moest met zo’n rapport niet naar huis komen.”

Na de interlandbreak volgen duels op STVV en Charleroi, gevolgd door thuiswedstrijden tegen KV Mechelen en Club Brugge. Dan zijn we bijna halfweg de competitie en kunnen we bij de nieuwe interlandbreak alweer veel meer weten over waar Anderlecht mag op mikken.