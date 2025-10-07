'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

Aleksandar Stankovic blijft voorlopig bij Club Brugge. Volgens L'Interista is een terugkeer naar Inter pas voorzien in de zomer van 2027. De Belgische club kan rekenen op een aanzienlijke financiële opbrengst.

De transfer van Aleksandar Stankovic naar Club Brugge werd afgesloten met meerdere bepalingen die Inter controle geven over de toekomst van de speler. Daaronder ook twee terugkoopclausules, zo meldt L’Interista, geciteerd door Transferfeed.

Volgens de Italiaanse bron heeft Inter een duidelijk plan opgesteld. Inter heeft een masterplan om Stankovic pas in 2027 terug te halen, waar eerder sprake was van 2026. De bedoeling is dat de speler zich verder ontwikkelt in Brugge gedurende een periode van minstens twee seizoenen.

Terugkoopprijs voor Stankovic

De terugkoopoptie die Inter kan activeren bedraagt 25 miljoen euro. Indien deze clausule in werking treedt, zal Club Brugge een aanzienlijke winst boeken. Als hij blijft groeien, zal Inter de clausule van 25 miljoen euro activeren in de zomer van 2027, schrijft L’Interista.

De huidige situatie biedt Club Brugge zowel sportieve als financiële voordelen. In dat geval zou Club Brugge twee seizoenen lang over een topspeler beschikken en een winst van 15 miljoen euro maken, aldus L’Interista.

Tot 2027 in Brugge

Stankovic zou dus ook volgend seizoen nog bij Club Brugge blijven. Er zijn op dit moment geen signalen dat Inter de terugkoopclausule vervroegd zal gebruiken. Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over de transfer van Stankovic, klinkt het nog.