Cristiano Ronaldo doet verrassende uitspraken over zijn toekomst

Cristiano Ronaldo is ondertussen 40 jaar oud, maar voetbalt nog steeds op het hoogste niveau. In het nieuwe seizoen van de Saudi Pro League scoorde hij al vier doelpunten in evenveel wedstrijden.

Nu is het opnieuw tijd voor de nationale ploeg, waar CR7 ook nog steeds paraat staat. Ondanks zijn leeftijd denkt de Portugese ster nog steeds niet aan stoppen. Verrassend voor een 40-jarige.

Cristiano Ronaldo blijft nog wel even voetballer

"Ik heb nog altijd passie voor dit spel", zegt hij volgens Diario AS. "Mijn familie zegt dat het tijd is om te stoppen en vraagt waarom ik 1000 doelpunten wil maken als ik er al meer dan 900 heb. Maar vanbinnen denk ik daar niet zo over."

"Ik lever nog prestaties, ik help mijn club en het nationale team. Waarom zou ik stoppen? Wanneer ik er uiteindelijk mee ophoud, zal ik dat met een voldaan gevoel doen, want ik heb alles gegeven", gaat hij verder.

Toch is er wat veranderd bij Ronaldo: hij leeft niet meer voor bepaalde doelen in het voetbal. "Ik zie het niet meer als een obsessie. Twintig jaar geleden misschien wel, toen wilde ik de wereld veroveren, maar nu niet meer. Ik leef met de dag, want alles kan in een oogwenk veranderen", besluit hij.