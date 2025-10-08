Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken

Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als Axel Witsel speelt tegen Noord-Macedonië of Wales, zal hij een record breken dat al meer dan een eeuw staat in het nationale team. Het lot van dit record ligt nu in handen van Rudi Garcia.

Het was nu of nooit, en Rudi Garcia heeft besloten: meer dan een jaar na zijn laatste selectie voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg, als opwarmer voor het Euro 2024, is Axel Witsel opgeroepen voor de Rode Duivels bij de bijeenkomst van oktober.

"Axel speelt momenteel veel en is een leider. Hij kan de jonge spelers begeleiden en blijft veelzijdig. In afwezigheid van Tielemans en Lukaku had ik een extra ervaren speler nodig", aldus de Franse coach tijdens zijn persconferentie, afgelopen vrijdag in Tubize.

Geblesseerd tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland en naar huis gestuurd terwijl hij deel uitmaakte van de selectie, kan de man met 132 interlands een historisch record breken als hij zelfs maar een minuut speelt tegen Noord-Macedonië of Wales.

Axel Witsel kan een record van meer dan een eeuw oud breken bij de Rode Duivels

Hij zou de Rode Duivel kunnen worden met de langste staat van dienst in de geschiedenis van het nationale team, een record dat momenteel in handen is van Hector Goetinck. De voormalig middenvelder van Club Brugge zat aan 6.402 dagen - 17 jaar en zes maanden - tussen zijn eerste selectie in 1906 tegen Frankrijk en zijn laatste in 1923 tegen Engeland.

Axel Witsel, die zijn debuut maakte in het nationale team op 26 maart 2008 tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko (1-4) in het Koning Boudewijnstadion, zou Goetinck kunnen overtreffen met 6.408 dagen tussen zijn eerste en laatste cap als hij speelt tegen Noord-Macedonië, en drie dagen meer als hij invalt in Cardiff.

In de lijst van Rode Duivels met de langste staat van dienst sinds 1950, overtreft Witsel Jan Vertonghen (6.239 dagen), Michel Preud'homme (5.708 dagen) en Timmy Simons (5.681 dagen).

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Standard
België
Axel Witsel

Meer nieuws

Rinkelt de kassa binnenkort bij Club Brugge? 'Engelse topclub denkt aan Joel Ordonez'

Rinkelt de kassa binnenkort bij Club Brugge? 'Engelse topclub denkt aan Joel Ordonez'

10:30
Blessure blijkt ernstiger dan gedacht: bondscoach Garcia vreest lange afwezigheid van belangrijke Rode Duivel

Blessure blijkt ernstiger dan gedacht: bondscoach Garcia vreest lange afwezigheid van belangrijke Rode Duivel

07:20
1
Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels

Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels

09:31
1
Vertrekt hij binnenkort bij Kameroen? Marc Brys kan voor nieuw opvallend avontuur kiezen

Vertrekt hij binnenkort bij Kameroen? Marc Brys kan voor nieuw opvallend avontuur kiezen

10:00
"Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos"

"Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos"

07:00
2
Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'

Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'

09:00
1
Strijd om Club Brugge-speler Nicolo Tresoldi barst los: "We praten erover"

Strijd om Club Brugge-speler Nicolo Tresoldi barst los: "We praten erover"

08:00
Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking?

Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking?

06:30
2
Filip Joos denkt dat Vincent Kompany een ongelooflijke droom heeft dit seizoen: "En het kan"

Filip Joos denkt dat Vincent Kompany een ongelooflijke droom heeft dit seizoen: "En het kan"

08:41
1
Cristiano Ronaldo doet verrassende uitspraken over zijn toekomst

Cristiano Ronaldo doet verrassende uitspraken over zijn toekomst

07:40
De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

18:40
2
Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken? Analyse

Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken?

06:00
8
Standard hakt knoop door en voegt speler toe aan de A-kern

Standard hakt knoop door en voegt speler toe aan de A-kern

20:20
1
Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

17:40
2
🎥 Mishel supertrots op Courtois om aanvoerdersband, De Ideale Wereld gaat opnieuw helemaal los De derde helft

🎥 Mishel supertrots op Courtois om aanvoerdersband, De Ideale Wereld gaat opnieuw helemaal los

22:00
Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"

Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"

23:00
17
Marc Coucke breekt de stilte: "Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land"

Marc Coucke breekt de stilte: "Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land"

22:30
Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

19:40
5
Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

18:20
Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen"

Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen"

21:40
5
Done deal: Zulte Waregem toont aanvallende ambitie en komt met meerjarig contract

Done deal: Zulte Waregem toont aanvallende ambitie en komt met meerjarig contract

21:20
Filip Joos en Wesley Sonck pessimistisch voor Club én Union en scherp voor arbitrage

Filip Joos en Wesley Sonck pessimistisch voor Club én Union en scherp voor arbitrage

21:00
3
'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

19:20
5
De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette

De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette

20:40
3
Ex-speler Antwerp klopt nu hard op de deur en verklaart veerkracht STVV, Vrancken spreekt klare taal over hem

Ex-speler Antwerp klopt nu hard op de deur en verklaart veerkracht STVV, Vrancken spreekt klare taal over hem

20:10
Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

16:00
2
Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

20:00
Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

19:00
1
Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

19:10
Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

18:00
Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

17:20
7
Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

17:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

16:30
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

16:30
5
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels CringeMedia CringeMedia over Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd" Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen" OH boy OH boy over Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit Dave79 Dave79 over De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette cartman_96 cartman_96 over Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking? TIGERMANIA TIGERMANIA over Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken? Dave79 Dave79 over "Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos" storfstievel storfstievel over Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken MyUnion MyUnion over Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved