Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken

Als Axel Witsel speelt tegen Noord-Macedonië of Wales, zal hij een record breken dat al meer dan een eeuw staat in het nationale team. Het lot van dit record ligt nu in handen van Rudi Garcia.

Het was nu of nooit, en Rudi Garcia heeft besloten: meer dan een jaar na zijn laatste selectie voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg, als opwarmer voor het Euro 2024, is Axel Witsel opgeroepen voor de Rode Duivels bij de bijeenkomst van oktober.

"Axel speelt momenteel veel en is een leider. Hij kan de jonge spelers begeleiden en blijft veelzijdig. In afwezigheid van Tielemans en Lukaku had ik een extra ervaren speler nodig", aldus de Franse coach tijdens zijn persconferentie, afgelopen vrijdag in Tubize.

Geblesseerd tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland en naar huis gestuurd terwijl hij deel uitmaakte van de selectie, kan de man met 132 interlands een historisch record breken als hij zelfs maar een minuut speelt tegen Noord-Macedonië of Wales.

Axel Witsel kan een record van meer dan een eeuw oud breken bij de Rode Duivels

Hij zou de Rode Duivel kunnen worden met de langste staat van dienst in de geschiedenis van het nationale team, een record dat momenteel in handen is van Hector Goetinck. De voormalig middenvelder van Club Brugge zat aan 6.402 dagen - 17 jaar en zes maanden - tussen zijn eerste selectie in 1906 tegen Frankrijk en zijn laatste in 1923 tegen Engeland.

Axel Witsel, die zijn debuut maakte in het nationale team op 26 maart 2008 tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko (1-4) in het Koning Boudewijnstadion, zou Goetinck kunnen overtreffen met 6.408 dagen tussen zijn eerste en laatste cap als hij speelt tegen Noord-Macedonië, en drie dagen meer als hij invalt in Cardiff.

In de lijst van Rode Duivels met de langste staat van dienst sinds 1950, overtreft Witsel Jan Vertonghen (6.239 dagen), Michel Preud'homme (5.708 dagen) en Timmy Simons (5.681 dagen).