Vijf goals in vier matchen: ex-speler Gent, STVV en Charleroi maakt het mooie weer... bij beloften Union

Foto: © Union SG

Jordan Botaka, 32 jaar, speelt momenteel bij de U23 van Union in Eerste Nationale. De voormalige spits van STVV, Charleroi en Gent fungeert er als kapitein en brengt zijn ervaring in om jongere spelers te begeleiden.

Na het aflopen van zijn contract bij het Egyptische Ironi Tiberias kwam Botaka transfervrij over naar Union. Hij ziet zijn huidige rol als kans om zich opnieuw in de kijker te spelen bij clubs op een hoger niveau.

Op het veld laat hij meteen van zich horen. In vier wedstrijden voor de U23 van Union scoorde hij al vijf keer, waarmee hij zijn klasse en neus voor doelpunten toont, ondanks zijn leeftijd.

Zijn recente doelpunt tegen Virton was bijzonder belangrijk: het bezorgde Union U23 de eerste zege van het seizoen. Botaka toont dat hij nog niets van zijn kwaliteiten verloren is.

Belangrijke rol in kleedkamer

Naast zijn doelpunten laat hij ook leiderschap zien. Als kapitein coacht hij jonge spelers tijdens wedstrijden en trainingen, wat zijn rol bij Union dubbel belangrijk maakt.

Hoewel Botaka nu op een lager niveau speelt, blijft hij ambitieus. Zijn huidige prestaties laten zien dat hij, mits een nieuwe kans, nog altijd een verschil kan maken op een hoger competitieniveau.

Jordan Botaka

