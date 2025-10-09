Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

Jonas De Roeck zit al zo'n zeven maanden zonder job na zijn ontslag bij Royal Antwerp FC. Nu lijkt hij op weg naar een nieuwe uitdaging, want hij zou wel eens de opvolger kunnen gaan worden van Tim Wolf bij Club NXT.

Club Brugge had voor zijn beloftenploeg dit seizoen gekozen voor Tim Wolf als nieuwe coach van Club NXT. Ondanks twee overwinningen in de Youth League was een pijnlijke 3 op 24 - zonder één overwinning - in de Challenger Pro League reden genoeg om hem de laan uit te sturen.

Club NXT met 3 op 24 helemaal onderin de Challenger Pro League

En dus is Club NXT op zoek naar een opvolger. Daarbij denken ze volgens onze informatie aan Jonas De Roeck. De Roeck zit na zijn ontslag bij Antwerp in maart zonder job en lijkt de geknipte persoon om Club NXT opnieuw op de rails te zetten.

De Roeck zit ondertussen al zo'n tien jaar in het vak als coach en deed in het verleden ook al ervaring op bij Lyra, Berchem, STVV, Anderlecht en Westerlo.

Jonas De Roeck overtuigen deze week is het plan van Club Brugge

Bij paars-wit was hij coach van de Futures, alvorens hij assistent werd van onder meer Vincent Kompany, Frank Vercauteren en Fred Rutten.





Club Brugge hoopt De Roeck deze week te overtuigen en meteen te laten tekenen. Op die manier kan hij de interlandbreak gebruiken om het team meteen op orde te krijgen richting de wedstrijd op bezoek bij RWDM op 18 oktober.