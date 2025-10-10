Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

Denis Odoi traint momenteel mee bij KV Kortrijk om zijn conditie op peil te houden. De club deed hem intussen een voorstel, maar de 37-jarige verdediger twijfelt nog over zijn toekomst. Hij speelde vrijdag al wel mee in een oefenwedstrijd tegen OHL U23.

Denis Odoi heeft nog steeds geen nieuwe werkgever gevonden. De 37-jarige speler is nog op zoek naar een club, al heeft hij die misschien al gevonden.

Nadat hij zijn contract bij Antwerp liet ontbinden, kwam Odoi namelijk terecht bij KV Kortrijk. Niet om er te spelen, maar om zijn conditie te onderhouden.

Odoi voetbalt al mee met KV Kortrijk, zonder akkoord

Dat in afwachting van een nieuwe uitdaging, maar voorlopig kwam er nog niets interessant op zijn pad. Dus besloten de Kerels om een poging te wagen.

KV Kortrijk deed een voorstel, maar Odoi is daar (nog?) niet op ingegaan. Het Nieuwsblad weet wel dat hij op het veld stond tijdens een oefenwedstrijd van KVK op vrijdag.

Kortrijk nam het op tegen OHL U23 en won met 4-3. De doelpunten kwamen van Ogbuehi (2x), Nsolo en Temperman, terwijl Odoi als linksachter speelde.