De laatste twee slachtoffers van de Rode Duivels tegen elkaar: dit gebeurde er nog in onze groep

Foto: © photonews

Enkele uren voor de wedstrijd tussen België en Noord-Macedonië ontving Kazachstan Liechtenstein. De Kazachen boekten een vrij eenvoudige zege.

Wat hebben Kazachstan en Liechtenstein gemeen? Afgezien van de landelijke reisbestemmingen die ze bieden voor supporters, hebben beide landen elk met 6-0 verloren van de Rode Duivels tijdens de interlandbreak in september.

Een relatief verwacht resultaat in Vaduz wat betreft Liechtenstein, maar het had zware gevolgen voor Kazachstan. Na de nederlaag in het Lotto Park bood de Kazachse bondscoach zijn ontslag aan. Hierdoor werd de terugvlucht bijzonder zwaar.

Een maand later was het de assistent-coach Talgat Baysufinov die als interimcoach fungeerde tegen Liechtenstein. Waar de Duivels 29 minuten nodig hadden om te scoren via Maxim De Cuyper, deden de Kazachen dat al na 26 minuten. Een doelpunt dat voor verlichting zorgde, want kort daarna maakten de gastheren er 2-0 van.

De logica gerespecteerd

De Astana Arena (die de Duivels over een maand zullen ontdekken) ontplofte nogmaals na een half uur bij de 3-0. Vervolgens maakte Kazachstan de wedstrijd af met een uiteindelijke 4-0 zege.

Deze overwinning met vier doelpunten verschil stelt Kazachstan in staat om verder te gaan na de nederlaag in Brussel. Het land kan niet meer rekenen op een plaats aan de top van de groep, maar boekte wel haar tweede overwinning in zes wedstrijden, de tweede tegen Liechtenstein.

België
Kazachstan

 Speeldag 7
Finland Finland 2-1 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 4-0 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 2-2 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 10-0 San Marino San Marino
Schotland Schotland 3-1 Griekenland Griekenland
Malta Malta 0-4 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 0-0 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-6 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 4-0 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 0-0 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-0 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 0-0 Zwitserland Zwitserland
België België 0-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 0-0 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 0-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 0-0 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië

