"Hij is een goed voorbeeld voor mij": Vincent Kompany oogst lof van zijn eigen speler

Dayot Upamecano prijst in een interview met Le Parisien zijn coach Vincent Kompany, die hij al sinds zijn jeugd bewondert. De Fransman noemt de voormalige Rode Duivel een voorbeeld dankzij diens leiderschap, intensiteit en verdedigende kracht.

Bij Le Parisien vertelt Dayot Upamecano dat hij zijn coach al goed kende, dankzij de prestaties van de ex-speler bij Manchester City en bij de Rode Duivels. "We keken allemaal naar hem toen we jong waren; hij was een legende voor België en Manchester City."

Vincent Kompany, een voorbeeld voor Dayot Upamecano

De Fransman beschouwde hem zelfs als een voorbeeld. "Hij was een zeer agressieve verdediger in de duels, ook een leider op het veld. Hij is een goed voorbeeld voor mij."

Upamecano ging vervolgens verder in op zijn manier van werken naast Vincent Kompany. "Hij helpt me veel; we doen veel videotrainingen, hij praat met me over mijn positiebepaling."

"Het is altijd erg intens met hem", zegt de Beierse verdediger nog, aan wie de voormalige Rode Duivel zijn volledige vertrouwen geeft aan het begin van dit seizoen. Hij heeft deelgenomen aan negen van de tien wedstrijden van Bayern.





De volgende wedstrijd van Bayern staat gepland op 18 oktober. De mannen van Vincent Kompany zullen het opnemen tegen hun grote rivaal, Borussia Dortmund, om 18.30 uur.