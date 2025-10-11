"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten
Tom Bischof, een 20-jarige middenvelder die deze zomer aankwam bij Bayern München, heeft zich al goed weten te integreren binnen de Beierse club. Ook hij is gevoelig voor de manier van trainen van Vincent Kompany.

Volgens Tom Bischof zijn er maar weinig trainers zoals hij: "Ik heb zelden een trainer gezien die zijn team zo goed onder controle heeft en tegelijkertijd zoveel plezier brengt tijdens de trainingen en in de groep. De eerste drie weken waren compleet gek."

"Hij zei bij bijna elke actie wel iets tegen me. Ik dacht bijna: 'Alsjeblieft, het is genoeg.' Ik raakte geïrriteerd, maar achteraf moet ik zeggen dat het me enorm heeft geholpen."

Vincent Kompany blijft lof krijgen

De woorden van Kompany hebben meer dan ooit invloed op zijn manier van spelen, zoals hij uitlegt aan de microfoon van ran Sport: "Ik denk voortdurend aan zijn woorden tijdens mijn acties: 'Kom terug in de verdediging, blijf altijd in het ritme!' Hij heeft het zo vaak herhaald dat het voor altijd in mijn hoofd gegrift staat."

Dit seizoensbegin heeft de Belgische trainer hem al een paar keer het vertrouwen gegeven door hem te laten invallen. Hij was zelfs een keer basisspeler in de competitie tegen Werder Bremen op 26 september.

Sinds Tom Bischof in Beieren is gearriveerd, kreeg hij al zeven keer da kans om te spelen, wel vaak als invaller. De enige keren dat hij niet op het veld stond, was wegens een blindedarmoperatie.

