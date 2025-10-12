Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften
Jorthy Mokio, normaal gezien bij Ajax actief als controlerende middenvelder, heeft zich de afgelopen week nadrukkelijk in de kijker gespeeld als centrumverdediger bij Jong België.

Met blessures bij spelers als Josip Sutalo en Ko Itakura moet Ajax-trainer John Heitinga regelmatig schuiven in het hart van de defensie, en vanuit Nederland klinkt nu een nieuw voorstel: Mokio kan die rol ook uitstekend vervullen.

Vrijdagavond stond de jonge Belg centraal in de verdediging tegen Jong Wales, en zijn prestatie was indrukwekkend. België won met liefst 0-7. Mokio kreeg in Belgische media het predicaat ‘polyvalent’, omdat hij zowel op het middenveld als centraal achterin uitblinkt.

Jorthy Mokio zo goed als perfect in zijn passing

De wedstrijdstatistieken van Mokio logen er niet om. Zijn 115 passes kwamen alle aan, en vijf keer vond hij een teamgenoot met een lange bal. Bovendien opende hij al in de vierde minuut de score door een hoekschop doeltreffend binnen te lopen. Het resultaat was een klinkende overwinning die de Belgische beloften veel lof opleverde.

Het optreden van Mokio toonde niet alleen zijn kwaliteiten als verdediger, maar ook zijn vermogen om het spel te dicteren en de wedstrijd te ontregelen vanuit een centrale rol.

Aanstaande dinsdag staat voor Jong België opnieuw een belangrijke test op het programma. Dan speelt Mokio met zijn team tegen Jong Denemarken, waarbij beide landen na twee duels vier punten hebben. Het belooft een spannende confrontatie te worden in de strijd om de koppositie in de EK-kwalificatiegroep.

