Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis (58) noemt het "de grootste overwinning uit zijn carrière": het overwinnen van zijn gokverslaving. Zes jaar geleden slaagde de voormalige spits van Anderlecht en PSV erin om definitief af te kicken, na een periode waarin hij zichzelf volledig kwijt was.

“De afkickkliniek in Zuid-Afrika was als een gevangenis", vertelt hij in HLN. “Maar ze heeft me opnieuw mens gemaakt.” Nilis raakte verslaafd na het abrupte einde van zijn voetbalcarrière door de beenbreuk die zijn loopbaan stopzette.

“Het zogenaamde zwarte gat was in mijn geval héél zwart. Vijftien jaar lang leefde ik op adrenaline — van trainingen, matchen en het publiek. Toen dat plots wegviel, zocht ik die kick elders. En ik dacht die gevonden te hebben in gokken.”

Wat begon met kaartspelen en af en toe een casinobezoek, ontspoorde volledig. “Plots zat ik te pokeren in donkere zaaltjes achter cafés. Het was een val waar ik diep in ben getrapt.”

De ommekeer kwam pas toen zijn zoon Arne, die zelf met een zware gokverslaving kampte, hem confronteerde. “Arne zei me: ‘Papa, het is geen vijf voor twaalf meer, het is al twaalf uur.’ Ik had net een vlucht naar Australië geboekt om te vluchten van alles. Arne hield me tegen en regelde via een contactbureau een opname in Zuid-Afrika. Ik voelde me beschaamd, maar wist dat het moest.”





Luc Nilis is zes jaar gokvrij en mijdt elk risico

De periode in de afkickkliniek was hard, zegt hij. “Je geld wordt afgepakt, je telefoon ook. Je wordt volledig afgesloten van de buitenwereld. In die stilte begin je na te denken. Je hoort verhalen van andere verslaafden en beseft plots: oei, dat doe ik ook. Misschien heb ik écht een probleem.”

De eerste tien dagen waren een hel. “Ik heb mij elke avond in slaap geweend. Maar stilaan kwam het besef, het schuldgevoel, en de drang om opnieuw de juiste waarden vast te houden. Toen ik buitenkwam, voelde ik mij alsof ik was gereset.”

Vandaag is Nilis zes jaar gokvrij en mijdt hij elk risico. “Ik doe niet mee aan weddenschappen, zelfs niet voor de lol. Geen voorspellingen over matchen, geen kleine gokjes. Eén stap is genoeg om terug te vallen. Een ex-alcoholverslaafde drinkt ook geen pintje meer.” Zijn zoon Arne is inmiddels tien jaar clean en richtte onlangs het initiatief *Beyond The Bet* op om anderen te helpen.