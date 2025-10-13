🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan"

De Rode Duivels nemen het maandagavond in Cardiff op tegen Wales. Dat wordt opnieuw een stevig treffen, want in de thuiswedstrijd werd pas in allerijl gewonnen nadat een 3-0 voorsprong werd weggegeven.

De Rode Duivels verloren voor de tweede keer op rij punten tegen Noord-Macedonië en zo staat er toch wel wat druk op de wedstrijd tegen Wales.

Rode Duivels mogen niet verliezen in Wales

In Cardiff mag niet verloren worden - de scenario's wat dat betreft zijn meer dan duidelijk. Een puntendeling? Dat is ook niet ideaal, maar dan is er wel nog wat mogelijk in november.

De heenwedstrijd in eigen land leverde een absoluut spektakelduel op dat uiteindelijk met 4-3 werd gewonnen door de Belgen.

Van die wedstrijd van een paar maanden geleden werden heel wat memes en andere grappige zaken gemaakt. Ook FC De Kampioenen werd daarbij op de sociale media veelvuldig gebruikt.





We geven u gerust een paar hilarische scènes uit het programma, waar de wedstrijd tussen België en Wales goed bij pasten. Hopelijk op maandagavond geen nieuwe misverstanden ...