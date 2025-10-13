Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Thibaut Courtois kijkt nog lang niet aan het einde van zijn internationale carrière. De doelman van Real Madrid heeft nog enkele jaren voor zich en het WK van 2026 hoeft niet per se zijn laatste toernooi met de Rode Duivels te zijn.

De Belgische goalie is enthousiast over de kwaliteit en het talent dat momenteel aanwezig is in de groep van doelmannen bij de nationale ploeg. Volgens Courtois heerst er een uitstekende sfeer, iets wat volgens hem belangrijk is voor de ontwikkeling van jongere spelers.

Met de komst van jong talent als Maarten Vandevoordt van Leipzig, Senne Lammens van Manchester United en Mike Penders van Strasbourg, ziet Courtois een positieve evolutie. “Het is fantastisch om nieuwe talenten te zien doorkomen. Dat is goed voor de toekomst van het Belgische voetbal", aldus de doelman.

Courtois benadrukt dat het nu aan de jonge doelmannen zelf is om verder te groeien binnen hun clubs en ervaring op te doen. “Ze zullen ooit mijn plek innemen, maar het is aan hen om die kans te verdienen en te ontwikkelen wat ze kunnen", zegt hij met een glimlach.

Rudi Garcia ziet Courtois nog lang niet stoppen

Ook bondscoach Rudi Garcia kon het niet laten om te reageren op de opmerkingen van Courtois. Met een knipoog stelde hij: “Het zal nog een tijdje duren vooraleer dat gebeurt", verwijzend naar het feit dat Courtois nog steeds het vertrouwen geniet als eerste keeper.





De Belgische doelmannenlijn lijkt zo goed voor de toekomst gewapend. Met Courtois nog op zijn hoogtepunt en jong talent dat gretig de stap naar de nationale ploeg maakt, lijkt de positie van doelman bij de Rode Duivels voor de komende jaren verzekerd.