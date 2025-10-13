Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

De Rode Duivels staan vanavond voor een lastige klus in Cardiff, waar Wales traditioneel een taaie tegenstander is. De sfeer in het stadion zal kolkend zijn, en België weet uit het verleden dat het er nooit eenvoudig is.

Rudi Garcia lijkt echter te kiezen voor een elftal met ervaring en stabiliteit om die Welshe druk te weerstaan. In doel is er uiteraard geen twijfel: Thibaut Courtois verdedigt opnieuw de Belgische netten. De doelman van Real Madrid had de voorbije interlands weinig werk, maar tegen een fysiek Wales kan hij zich mogelijk opmaken voor een stevigere avond. Zijn leiderschap en rust blijven cruciaal in een wedstrijd waar de intensiteit hoog zal liggen.

Meunier als rechtsachter

In de defensie verwacht men weinig verrassingen. Zeno Debast en Arthur Theate vormen opnieuw het centrale duo, goed voor drie clean sheets op rij. Maxim De Cuyper behoudt zijn plek als linksachter, terwijl op rechts Thomas Meunier mogelijk de voorkeur krijgt op Timothy Castagne. Meunier is pas hersteld van blessure, maar zijn ervaring op dit niveau kan doorslaggevend zijn in zo’n wedstrijd.

Op het middenveld lijkt Rudi Garcia te kiezen voor continuïteit. Amadou Onana is wel terug fit, maar vermoedelijk nog niet klaar voor een basisplaats na zijn lange afwezigheid. Daardoor lijkt het trio Nicolas Raskin, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne opnieuw het vertrouwen te krijgen. Vooral De Bruyne zal de motor moeten zijn van het Belgische spel, met Raskin en Vanaken die balans brengen.

Fofana als vervanger Saelemaekers

De aanval blijft het meest onzekere puzzelstuk. Alexis Saelemaekers is geblesseerd uitgevallen, waardoor Rudi Garcia op de rechterflank mogelijk kiest voor Malick Fofana. Aan de overzijde lijkt Jérémy Doku een zekerheid. In de punt heeft Charles De Ketelaere goede papieren om te starten, zeker als hij volledig hersteld is. Zijn vormpeil bij clubniveau maakt hem een logische keuze.





Verwachte basisopstelling van België: Courtois – Meunier, Debast, Theate, De Cuyper – Raskin, Vanaken, De Bruyne – Doku, Fofana, De Ketelaere.