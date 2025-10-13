Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord
Radja Nainggolan is nog niet klaar om een einde te maken aan zijn carrière. Eén ding is in ieder geval zeker: dit seizoen zal niet het laatste zijn. Dat heeft hij zelf laten weten in een interview.

Neen, Nainggolan gaat nog niet meteen stoppen. Dat is tenminste wat hij heeft toevertrouwd aan Sudinfo: "Ik weet dat wanneer ik definitief stop, ik het voetbal zal missen. Ik had dat gevoel al toen ik zeven maanden moest stoppen."

"Maar dit is niet mijn laatste seizoen, want ik heb nog steeds de wens om te spelen. Zolang ik plezier heb op het veld, zolang ik fysiek goed ben en competitief kan zijn, zal ik doorgaan", aldus de voormalige Rode Duivel.

Nu denk ik vooral aan plezier hebben op het veld

Hij speelt nu puur voor het plezier: "Nu denk ik vooral aan plezier hebben op het veld. Ik voel me goed hier, in Lokeren, het is niet ver van huis. De mensen respecteren me. Ik voel me gelukkig. We hebben een groep jongens die willen groeien en hogerop willen in hun carrière."

Radja Nainggolan denkt nog niet aan stoppen

"Ik wil proberen hen daarbij te helpen, hen dingen te leren. Dus ja, voetbal geeft me nog steeds reden tot voldoening", is Nainggolan zeer duidelijk over zijn voetbaltoekomst.

De seizoenstart van Lokeren is niet groots te noemen. Na negen speeldagen staan Il Ninja en zijn teamgenoten momenteel 12e op 17 met 7 punten uit 27. De balans is twee overwinningen, één gelijkspel en zes nederlagen.

