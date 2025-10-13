Interview "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische suporters, pers en analisten

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Cardiff City Stadium
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische suporters, pers en analisten
Zijn keuze om Michy Batshuayi niet in te brengen heeft veel stof doen opwaaien. Rudi Garcia reageerde op de kritiek van de supporters en de pers, deze zondag tijdens een persconferentie, voorafgaand aan de cruciale uitwedstrijd van de Duivels in Wales.

Het gelijkspel tegen Noord-Macedonië heeft veel pennen in beweging gebracht. België had de controle over de bal, creëerde veel kansen, maar slaagde er niet in te scoren om drie belangrijke punten binnen te halen in het kader van de kwalificatie voor het WK 2026.

En voor de eerste keer met zoveel aandrang werd Rudi Garcia bekritiseerd, zowel door de Belgische pers, de Europese pers als door de supporters, vooral omdat hij Leandro Trossard in de spits liet starten en Lois Openda liet invallen, terwijl "hij zich niet op zijn gemak voelt tegen lage blokken" en dat "Michy Batshuayi voor dit soort scenario's is opgenomen", had hij eerder verklaard.

Rudi Garcia reageert op de kritiek

Afgelopen zondag, in de perskamer van het Cardiff City Stadium, voorafgaand aan een beslissende wedstrijd tegen Wales, reageerde hij kort op deze kritiek, die hij verkiest niet te veel te beluisteren.

"Af en toe laten jullie me lachen. Als een speler op de lijst staat, zou hij er volgens jullie niet moeten zijn, en dan is hij degene die had moeten spelen, terwijl jullie vinden dat hij niet opgenomen had moeten worden. Ik maak mijn keuzes op basis van wat ik zie. Ik weet dat als we winnen, ik gelijk heb, en als we niet winnen, het mijn schuld is. Ik heb genoeg ervaring om mij daar niet door te laten beïnvloeden en mij op de volgende wedstrijd te concentreren."

Hij had in het spel moeten komen, terwijl jullie vonden dat hij niet opgenomen had moeten worden"

Romelu Lukaku vervangen bij de Rode Duivels is nooit gemakkelijk geweest, dat is een feit. Maar volgens Rudi Garcia zijn er genoeg oplossingen om niet over hem te hoeven praten. "We weten dat Romelu uniek is, maar we hebben de beste aanval van de groep en een van de beste in de kwalificaties terwijl Romelu drie wedstrijden heeft gemist."

"Ik kan jullie alleen zeggen dat we met een aanvaller zullen spelen, en ik heb het geluk verschillende profielen tot mijn beschikking te hebben. Veel zaken spelen een rol, zoals vertrouwen, speelstijl of het wedstrijdscenario. Ik hou er niet van afhankelijk te zijn van één enkele goalgetter. Het enige belangrijke is dat we ons lot in eigen handen hebben."

Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

