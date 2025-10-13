Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

België moet Wales verslaan in Cardiff om in de race te blijven voor de kwalificatie voor het WK 2026. Een overwinning zou de Rode Duivels de eerste plaats en een reekshoofdstatus opleveren.

Deze maandagavond speelt België in Cardiff een belangrijke wedstrijd. De Rode Duivels moeten winnen van Wales. Een overwinning zou hen de eerste plaats in de WK-kwalificatiegroep opleveren en hen de status van reekshoofd bij de loting geven.

De Welshmen zijn echter niet van plan cadeaus uit te delen. België heeft de afgelopen jaren vaak moeite gehad om tegen Wales te spelen.

Niet hetzelfde Wales als vroeger?

Op de RTBF toonde de voormalige bondscoach Marc Wilmots zich vrij optimistisch. Nu sportief directeur van Standard Luik, meent hij dat "dit niet meer het Wales van tien jaar geleden is". De Welshmen zijn sindsdien flink weggezakt in de hiërarchie. Gezien de situatie zal Wales, dat thuis speelt, het spel willen maken, waardoor de Duivels ruimte krijgen. Dat is perfect voor snelle spelers zoals Malick Fofana en Jeremy Doku."

Volgens Wilmots is dit het ideale moment voor de Duivels om zich te laten zien. "Het wordt een geheel andere wedstrijd dan tegen Noord-Macedonië. We zijn gewend geweest om tien jaar lang te genieten van kaviaar... Het is moeilijk voor de fans om te zien dat het nu wat ingewikkelder is."





Maar niet alles is somber. "Er is een nieuwe generatie die zich aandient. België bevindt zich op een niveau tussen de 10e en 15e plaats van de wereld. Wat niet slecht is. Hoewel ik denk dat dit team hoger wil mikken."