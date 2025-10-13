Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen
Word fan van KSC Lokeren! 18

Radja Nainggolan is nog lang niet van plan om te stoppen met voetballen. Ondanks een kleine blessure aan zijn pees, blijft de voormalige Rode Duivel genieten van het spel en de dagelijkse omgang met zijn maats bij Sporting Lokeren.

De 37-jarige middenvelder voelt zich nog altijd fit en gemotiveerd om te spelen. “Ik weet dat het moment zal komen dat ik moet stoppen, maar zolang ik me goed voel en plezier heb op het veld, wil ik doorgaan", zegt hij bij Sudinfo.

Bij Lokeren draait het voor Nainggolan vooral om plezier en betrokkenheid. “Ik zit hier goed, niet ver van huis. De mensen respecteren me en ik voel me gelukkig. Het is fijn om jonge spelers te helpen en mijn ervaring door te geven", vertelt hij. 

Roddels hebben Nainggolan nooit gestoord

Het begin van het seizoen voor Lokeren verloopt echter stroef. Met slechts zeven punten uit zeven wedstrijden staat de club voorlopig twaalfde. Nainggolan merkt op: “We hadden ons op punten iets beter voorgesteld, maar met zoveel nieuwe spelers en veranderingen was het moeilijk om meteen vertrouwen op te bouwen. In voetbal weet je hoe dat gaat.”

Nainggolan blikt ook met voldoening terug op zijn carrière. “Ik heb een prachtige carrière gehad en ik ben tevreden met alles wat ik bereikt heb. Ik zou niets anders willen doen. Zelfs de kritieken hebben me nooit gestoord."

Persoonlijke kritiek en roddels laten hem onberoerd. “Buiten het veld doet iedereen wat hij wil. Ik zal nooit het leven van iemand anders beoordelen. Voor mij ging het erom een voorbeeld te zijn op het veld en een mentaliteit van een winnaar te hebben", zegt Nainggolan resoluut.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KSC Lokeren
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

07:20
1
Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2
Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

10:00
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
8
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

08:20
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
6
Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

07:40
6
Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00
"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen De derde helft

"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

06:30
De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

23:00
2
Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

22:30
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

21:40
Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

22:00
Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

21:40
4
STVV neemt afscheid van grote legende

STVV neemt afscheid van grote legende

21:20
"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

21:00
6
Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

20:30
1
"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

19:00
"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

20:00
7
Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

19:30
Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

18:30
Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

18:00
1
Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

17:30
6
Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

17:00
1
Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

16:30
Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

16:00
Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

14:30
3
Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

14:15
Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

15:00
2
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 17/10 Eupen Eupen
K Beerschot VA K Beerschot VA 17/10 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 18/10 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 18/10 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KAA Gent KAA Gent 18/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
RSCA Futures RSCA Futures 18/10 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 19/10 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19/10 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal" TIGERMANIA TIGERMANIA over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten cartman_96 cartman_96 over "Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden Swakke25 Swakke25 over Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing pief pief over Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales Admiraal F Admiraal F over Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany cartman_96 cartman_96 over Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray cartman_96 cartman_96 over "Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië Snipergoal Snipergoal over Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten" Gone D'OL Gone D'OL over Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved