Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Radja Nainggolan is nog lang niet van plan om te stoppen met voetballen. Ondanks een kleine blessure aan zijn pees, blijft de voormalige Rode Duivel genieten van het spel en de dagelijkse omgang met zijn maats bij Sporting Lokeren.

De 37-jarige middenvelder voelt zich nog altijd fit en gemotiveerd om te spelen. “Ik weet dat het moment zal komen dat ik moet stoppen, maar zolang ik me goed voel en plezier heb op het veld, wil ik doorgaan", zegt hij bij Sudinfo.

Bij Lokeren draait het voor Nainggolan vooral om plezier en betrokkenheid. “Ik zit hier goed, niet ver van huis. De mensen respecteren me en ik voel me gelukkig. Het is fijn om jonge spelers te helpen en mijn ervaring door te geven", vertelt hij.

Roddels hebben Nainggolan nooit gestoord

Het begin van het seizoen voor Lokeren verloopt echter stroef. Met slechts zeven punten uit zeven wedstrijden staat de club voorlopig twaalfde. Nainggolan merkt op: “We hadden ons op punten iets beter voorgesteld, maar met zoveel nieuwe spelers en veranderingen was het moeilijk om meteen vertrouwen op te bouwen. In voetbal weet je hoe dat gaat.”

Nainggolan blikt ook met voldoening terug op zijn carrière. “Ik heb een prachtige carrière gehad en ik ben tevreden met alles wat ik bereikt heb. Ik zou niets anders willen doen. Zelfs de kritieken hebben me nooit gestoord."





Persoonlijke kritiek en roddels laten hem onberoerd. “Buiten het veld doet iedereen wat hij wil. Ik zal nooit het leven van iemand anders beoordelen. Voor mij ging het erom een voorbeeld te zijn op het veld en een mentaliteit van een winnaar te hebben", zegt Nainggolan resoluut.